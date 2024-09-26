Россиянам подсказали, как защититься во время осады коллекторов

В последние годы возросло число людей, недовольных действиями коллекторов. По данным ФССП, только за прошлый год россияне подали почти 60 тысяч жалоб на взыскателей долгов. При этом каждая пятая жалоба была признана обоснованной. Нередко методы коллекторов вызывают споры и даже противоречат закону. В частности, они преследуют должников и донимают их навязчивыми звонками, что недопустимо, заявила юрист Екатерина Кузовлева в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт напомнила, что работа коллекторских организаций регулируется Федеральным законом, который обязывает их иметь регистрацию в госреестре. Коллекторы могут взаимодействовать с должниками разными способами, в том числе по телефону и на личной встрече. Однако они не имеют право донимать своих «подопечных» звонками и письмами.

«Связаться по телефону они могут 1 раз в день и 2 раза в неделю. Отправка сообщений возможна 2 раза в день и 4 раза в неделю. А личный визит осуществляется 1 раз в неделю», — объяснила юрист.

Законом установлено и время для связи с должником. В будни это с 8 до 22 часов, а в выходные и праздники — с 9 до 20. Кузовлева добавила, что коллекторы не могут наносить вред здоровью и имуществу должника. Запрещены угрозы уголовной ответственностью, судами и унижения.

При этом коллекторы могут информировать россиян о последствиях за неуплату долга. Запрещается звонить и приходить к человеку, который недееспособный или находится на стадии банкротства. Запись разговора с коллектором поможет избежать нежелательных последствий, а также защитить свои права, отметила юрист. С жалобами можно обратиться в полицию, прокуратуру или Федеральную службу судебных приставов. По закону коллекторов обяжут возместить убытки и компенсировать моральный вред.