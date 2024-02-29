Навязчивым коллекторам в России могут грозить повышенные штрафы

Законопроект с поправками в КоАП об ужесточении регламента общения коллекторов с должниками подготовлен Минюстом РФ. В документе предлагается выписывать взыскателям долгов увеличенные штрафы за их чрезмерную навязчивость.

В случае принятия инициативы недобросовестным коллекторам придётся выплатить от 50 до 500 тысяч рублей, если они действуют в качестве физлиц, и до миллиона рублей, если давление на должника оказывает должностное лицо. Максимальное наказание в виде двухмиллионного штрафа грозит юрлицам.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания", — приводит газета "Известия" выдержку из пояснительной записки к документу.