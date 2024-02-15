Госдума может запретить передавать коллекторам долги нанимателей за коммуналку
ТАСС: В России запретят передавать коллекторам долги нанимателей за коммуналку
В России могут запретить передавать коллекторам и банкам долги жильцов за жилищно-коммунальные услуги. Как передаёт ТАСС, соответствующие поправки к действующему законодательству в четверг, 15 февраля, планируют принять в Государственной думе РФ.
По данным информагентства, речь идёт о проекте нормативно-правового акта, который запрещает подобные действия со стороны управляющей организации, товарищества собственников жилья и жилищного кооператива. Помимо того, согласно инициативе профильного Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, данная норма также коснётся ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и наймодателей жилого помещения.
Член думского Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов от партии "Единая Россия" в беседе с журналистами рассказал, что случаи передач долгов жильцов коллекторам встречаются нередко. По его словам, новый законопроект призван защитить граждан от коллекторского произвола.
Ранее Life.ru писал, что многодетные семьи необходимо освободить от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого члена семь. С таким предложением в конце прошлого года в Госдуму обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Life.ru / Павел Баранов