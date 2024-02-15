Госдума может запретить передавать коллекторам долги нанимателей за коммуналку

В России могут запретить передавать коллекторам и банкам долги жильцов за жилищно-коммунальные услуги. Как передаёт ТАСС, соответствующие поправки к действующему законодательству в четверг, 15 февраля, планируют принять в Государственной думе РФ.

По данным информагентства, речь идёт о проекте нормативно-правового акта, который запрещает подобные действия со стороны управляющей организации, товарищества собственников жилья и жилищного кооператива. Помимо того, согласно инициативе профильного Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, данная норма также коснётся ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и наймодателей жилого помещения.

Член думского Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов от партии "Единая Россия" в беседе с журналистами рассказал, что случаи передач долгов жильцов коллекторам встречаются нередко. По его словам, новый законопроект призван защитить граждан от коллекторского произвола.