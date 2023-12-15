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Опубликовано 15 декабря 2023, 17:21
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Омбудсмен Волынец призвала освободить многодетные семьи от платы за коммуналку

Многодетные семьи необходимо освободить от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого члена семьи. С соответствующим предложением к первому зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Копия документа есть в распоряжении RT.

Она напомнила, что, согласно указу "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", одним из основных видов льгот для таких ячеек общества является компенсация расходов на коммуналку и такие льготы существуют практически везде. Правда, размер и условия их получения отличаются.

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В связи с этим Волынец предлагает на федеральном уровне разработать соответствующий законопроект, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого члена семьи. Планируется, что они будут платить только за ту часть услуг, что была превышена. По её мнению, документ будет также направлен на унификацию практики применения мер социальной поддержки вне зависимости от места проживания граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи необходимо сделать всероссийским. Он пообещал подумать над этим.

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Матвей Константинов
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