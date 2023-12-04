Путин заявил, что статус многодетных семей должен быть всероссийским
Путин: Статус многодетных семей должен быть всероссийским, а не локальным
Статус многодетной семьи необходимо сделать всероссийским, а не локальным. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент страны Владимир Путин.
Данную тему подняла глава Межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй" и мать семерых детей Ирина Боровова, которая предложила сделать статус многодетных семей федеральным. В качестве примера она привела льготы: например, припарковаться бесплатно она может только в Москве, а в других регионах эта услуга уже будет платной. Боровова считает, что льготы для этой категории семьи нужно также уравнять.
"Статус должен быть, причём он должен быть всероссийским — не локальным. Обязательно над этим подумаем", — пообещал Путин.
Ранее президент предупредил, что одни только деньги не помогут преодолеть демографические вызовы в России. По его словам, нужно также сделать упор на нравственные ценности.
ТАСС / Михаил Климентьев