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4 декабря, 20:40

Путин заявил, что статус многодетных семей должен быть всероссийским

Путин: Статус многодетных семей должен быть всероссийским, а не локальным

Статус многодетной семьи необходимо сделать всероссийским, а не локальным. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент страны Владимир Путин.

Данную тему подняла глава Межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй" и мать семерых детей Ирина Боровова, которая предложила сделать статус многодетных семей федеральным. В качестве примера она привела льготы: например, припарковаться бесплатно она может только в Москве, а в других регионах эта услуга уже будет платной. Боровова считает, что льготы для этой категории семьи нужно также уравнять.

"Статус должен быть, причём он должен быть всероссийским — не локальным. Обязательно над этим подумаем", — пообещал Путин.

Путин поручил продумать механизмы поддержки гражданских жён погибших бойцов СВО

Путин поручил продумать механизмы поддержки гражданских жён погибших бойцов СВО

Ранее президент предупредил, что одни только деньги не помогут преодолеть демографические вызовы в России. По его словам, нужно также сделать упор на нравственные ценности.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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