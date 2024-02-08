Россиянам назвали 5 действий, способных прищучить наглых коллекторов

Обезопасить себя от коллекторов можно с помощью пяти простых правил, рассказал газете "Вечерняя Москва" руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве Николай Коновалов.

Он объяснил, что в первую очередь нужно изучить правила взаимодействия между коллектором и должником. Взыскатель вправе звонить не более раза в сутки, двух раз в неделю и 16 раз в течение календарного месяца. Представители кредитора не могут вредить клиенту либо каким-то образом воздействовать на него.

Во вторую очередь не стоит позволять приложениям банков и микрофинансовых организаций иметь доступ к контактам человека, иначе они могут начать писать родственникам или коллегам должника, хотя закон и так им это запрещает.

Также следует требовать, чтобы представитель кредитной организации назвал своё имя. Если он этого не сделает, нужно оборвать общение. Ещё стоит взять за правило фиксировать каждое нарушение, будь то угроза, психологическое давление или что-либо другое. Так будет легче привлечь коллектора к административной и уголовной ответственности.

Если закон был нарушен, нужно самому обратиться к приставам через онлайн-приёмную, письменно или позвонив на горячую линию, подсказал специалист.