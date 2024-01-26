Коллекторы забросали похоронными венками дом 68-летней россиянки из-за чужого долга
В Омске наказали коллекторов, терроризировавших пенсионерку из-за чужого долга
Коллекторы терроризировали пенсионерку из-за чужого долга. Обложка © Telegram / ГУ ФССП России по Омской области
В Омске оштрафовали коллекторов за терроризирование женщины из-за чужого долга. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России, теперь они должны выплатить 105 тысяч рублей за то, что бросали у дома 68-летней пенсионерки похоронные венки и писали на её заборе оскорбления.
По данным судебных приставов, к ним за помощью обратилась пенсионерка, над которой издевались коллекторы. Дело в том, что прописанный, но не проживающий в её доме мужчина взял в банке два кредита и не платил по ним в течение нескольких лет. В итоге финансовая организация продала его долг коллекторам — и те стали наведываться по месту прописки мужчины. Пенсионерка неоднократно говорила им, что человек, которого они разыскивают, не живёт здесь, но это не помогло. Несколько раз вышибалы грубили и угрожали женщине. А однажды вообще замуровали дверь её дома и забросали двор похоронными венками. В итоге действия сотрудников банка признали противозаконными.
"ГУФССП России по Омской области признало виновным банковскую организацию в административном правонарушении, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 105 тысяч рублей. Не согласившись с вынесенным постановлением о правонарушении, представители банка обратились в Арбитражный суд города Москвы, требуя отменить его. Однако суд оставил требования [банка] без удовлетворения", — говорится в сообщении приставов.
Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане коллекторы из-за долга выложили фото депутата с рекламой интима. Парламентарий уже обратилась в правоохранительные органы, преступников до сих пор разыскивают.