Коллекторы забросали похоронными венками дом 68-летней россиянки из-за чужого долга

В Омске оштрафовали коллекторов за терроризирование женщины из-за чужого долга. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России, теперь они должны выплатить 105 тысяч рублей за то, что бросали у дома 68-летней пенсионерки похоронные венки и писали на её заборе оскорбления.

По данным судебных приставов, к ним за помощью обратилась пенсионерка, над которой издевались коллекторы. Дело в том, что прописанный, но не проживающий в её доме мужчина взял в банке два кредита и не платил по ним в течение нескольких лет. В итоге финансовая организация продала его долг коллекторам — и те стали наведываться по месту прописки мужчины. Пенсионерка неоднократно говорила им, что человек, которого они разыскивают, не живёт здесь, но это не помогло. Несколько раз вышибалы грубили и угрожали женщине. А однажды вообще замуровали дверь её дома и забросали двор похоронными венками. В итоге действия сотрудников банка признали противозаконными.