Банкам и коллекторам запретят взыскивать с россиян долги в обход суда

Центральный Банк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) решили внести изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц в обход суда – с помощью исполнительной надписи нотариуса. Об этом узнал РБК.

ЦБ планирует ввести обязательство для банков включать в кредитные договоры пункт, касающийся согласия или отказа заёмщика от взыскания долга через нотариальную исполнительную надпись. Также банкам будет необходимо публиковать информацию о данном способе взыскания, сроках его реализации и возможностях обжалования.

Тем, кто решит провести недобросовестные практики, приостановят возможность взыскания просроченной задолженности с помощью нотариальной исполнительной надписи.