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2 декабря, 06:05

Банкам и коллекторам запретят взыскивать с россиян долги в обход суда

ЦБ и Минюст ограничат возможности взыскивать долги россиян в обход суда

Центральный Банк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) решили внести изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц в обход суда – с помощью исполнительной надписи нотариуса. Об этом узнал РБК.

ЦБ планирует ввести обязательство для банков включать в кредитные договоры пункт, касающийся согласия или отказа заёмщика от взыскания долга через нотариальную исполнительную надпись. Также банкам будет необходимо публиковать информацию о данном способе взыскания, сроках его реализации и возможностях обжалования.

Тем, кто решит провести недобросовестные практики, приостановят возможность взыскания просроченной задолженности с помощью нотариальной исполнительной надписи.

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, по которому некоторым участникам СВО на Украине и их супругам спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Приказ главы государства освобождает от обязательств по кредитным договорам мобилизованных граждан, военнослужащих, призывников и других лиц, подписавших контракт на службу в ВС РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel Dyachenko

Наталья Афонина
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