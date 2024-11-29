Стало известно, сколько россиян хотят войти в Новый год без долгов

Четверть опрошенных говорит о долгах по кредитной карте, ещё 23% — по потребительским кредитам. Около 19% россиян должны заёмщикам, а 17% брали ссуду на приобретение авто. Всего 12% респондентов имеют ипотеку и 4% занимали у родных и знакомых.

Практически треть хочет выплатить долги с помощью подработок в декабре. Около 13% ждут ежегодную премию на работе, ещё 14% планируют выплатить всё с дохода по вкладам и инвестициям. Примерно 12% россиян готовы к жёсткой экономии для расчёта с кредиторами. К подработке готовы опрошенные в возрасте 25-40 лет, их 41%, те, кому от 35 до 45 лет ждут премию, а вот граждане старше 50 лет предпринимать что-либо не планируют.