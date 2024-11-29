Стало известно, сколько россиян хотят войти в Новый год без долгов
РБК: Перед Новым годом 41% россиян планируют погасить кредиты
До Нового года 41% жителей России хочет погасить долговые обязательства по кредитам. Соответствующий опрос провёл маркетплейс «Выберу.ру», его результаты публикует РБК.
Четверть опрошенных говорит о долгах по кредитной карте, ещё 23% — по потребительским кредитам. Около 19% россиян должны заёмщикам, а 17% брали ссуду на приобретение авто. Всего 12% респондентов имеют ипотеку и 4% занимали у родных и знакомых.
Практически треть хочет выплатить долги с помощью подработок в декабре. Около 13% ждут ежегодную премию на работе, ещё 14% планируют выплатить всё с дохода по вкладам и инвестициям. Примерно 12% россиян готовы к жёсткой экономии для расчёта с кредиторами. К подработке готовы опрошенные в возрасте 25-40 лет, их 41%, те, кому от 35 до 45 лет ждут премию, а вот граждане старше 50 лет предпринимать что-либо не планируют.
Недавно россиянам рассказали, как получить кредит по сниженной процентной ставке. Известно, что банки готовы идти на уступки своим зарплатным клиентам. Снизить процент переплаты поможет услуга страхования, однако следует высчитывать, что окажется выгоднее.
Life.ru