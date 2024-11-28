В Госдуме предложили увеличить лимиты семейной ипотеки

Инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека» была направлена в правительство. Депутаты Государственной Думы выступили с предложением пересмотреть действующие лимиты, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для россиян. Эксперты рассказали газете «Известия», что у инициативы есть как плюсы, так и минусы.

Предложение предполагает увеличение максимальной суммы кредита для покупки жилья. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей планируется повысить лимит с 12 до 18 млн рублей, а для остальных регионов — с 6 до 9 млн. В обращении отмечается, что эти изменения необходимы для обеспечения доступности семейного жилья, особенно квартир площадью свыше 60 квадратных метров.

Депутаты указывают на несоответствие нынешних лимитов рыночным реалиям. За шесть лет существования программы цены на недвижимость значительно выросли. Учитывая увеличение ключевой ставки Центробанка и связанные с этим изменения в экономике, инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на семьи.

Идею поддержали представители общественных организаций и бизнеса. По словам Арсения Беленького из Общероссийского народного фронта (ОНФ), корректировка позволит стимулировать покупку большей жилплощади. Он также отметил, что изменения могут повлиять на застройщиков, которые начнут проектировать больше квартир с двумя и тремя комнатами.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг подчеркнул необходимость адаптации программы к текущим потребностям. По его словам, доля строящихся трёхкомнатных квартир в России составляет менее 15%, что явно не отвечает запросам граждан. Введение новых ограничений, по его мнению, поможет изменить структуру предложения на рынке.

В то же время некоторые эксперты предостерегают о возможных последствиях. Руководитель Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников обратил внимание на недостаток средств для реализации программы. Банки часто сталкиваются с исчерпанием выделенных лимитов, что ограничивает доступ к льготной ипотеке.