Четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России в 2025 году
Сенатор Епифанова: С лета 2025 года учителя и врачи смогут взять ипотеку под 12%
В середине лета 2025 года в России может появиться новая льготная ипотека со ставкой 12% годовых. Правда, коснётся она только узкого круга людей, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
Она отметила, что такой кредит на покупку жилья смогут взять учителя, врачи и другие госслужащие. По замыслу, разницу с ключевой ставкой им компенсируют из бюджета.
«До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о её продолжении», — отметила сенатор в беседе с «Газетой.ru».
Также с первой половины следующего года в России могут заработать другие льготные ипотечные программы. Они затронут наиболее приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности: космос и ОПК. Также Епифанова допустила пересмотр «Сельской ипотеки». Её хотят сделать более узкой, чтобы исключить покупку жилья в близости от крупных городов.
Сенатор добавила, что с января 2025 года в РФ начнёт действовать «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков». Он предполагает, что банки будут чаще использовать эскроу-счета и не смогут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки по кредиту. Таким образом власти хотят решить проблему искусственного завышения стоимости жилья. Кроме того, с начала года регулятор получит возможность устанавливать макропруденциальные ограничения по ипотечным займам. Ожидается, что эта мера оградит банки от недобросовестных заёмщиков и сократит рост закредитованности граждан.
Напомним, льготную ипотеку под 8% отменили в России с 1 июля 2024 года. В связи с этим зафиксирован рост спроса на квартиры с непогашенной ипотекой. Ставка по таким кредитам может быть в пределах 8–11%, что в нынешних реалиях выглядит вполне привлекательно. Если же брать жилищный кредит под 30%, который сейчас предлагают банки, то переплата за 25 лет за квартиру стоимость 5 млн рублей составит 32,52 млн рублей. Также в РФ продолжает действовать «Семейная ипотека» под 6%, IT-ипотека (до 6%), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (под 2%), «Сельская ипотека» (под 3%) и «Военная ипотека» (условия зависят от конкретного банка).