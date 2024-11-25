Четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России в 2025 году

В середине лета 2025 года в России может появиться новая льготная ипотека со ставкой 12% годовых. Правда, коснётся она только узкого круга людей, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Она отметила, что такой кредит на покупку жилья смогут взять учителя, врачи и другие госслужащие. По замыслу, разницу с ключевой ставкой им компенсируют из бюджета.

«До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о её продолжении», — отметила сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Также с первой половины следующего года в России могут заработать другие льготные ипотечные программы. Они затронут наиболее приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности: космос и ОПК. Также Епифанова допустила пересмотр «Сельской ипотеки». Её хотят сделать более узкой, чтобы исключить покупку жилья в близости от крупных городов.