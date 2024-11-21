В шесть раз: Экономист раскрыл шокирующую переплату за ипотеку на пять миллионов за 25 лет

За ипотеку в пять миллионов рублей под 30% за пять лет россияне переплатят 4,7 миллиона рублей, за 25 лет сумма наценки составит 32,52 миллиона рублей — более чем в шесть раз. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

«При ипотеке с такими параметрами на срок пять лет переплата составит 4,7 млн рублей, 10 лет — 10,8 млн рублей, 15 лет — 17,8 млн рублей, 20 лет — 25,1 млн рублей, а 25 лет — 32,52 млн рублей. Во всех случаях под переплатой в расчётах понимается сумма денег, направленная на уплату процентов без учёта того, что нужно будет вернуть и «тело» кредита в 5 млн рублей», — пояснил экономист.