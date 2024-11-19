Life.ru выяснил, сколько нужно денег на первый взнос по ипотеке в разных городах РФ

Обязательным требованием ипотечного кредитования является внесение первоначального взноса, объём которого может колебаться в зависимости от выбранной программы, квадратуры жилища и региона. В топе по размеру дебютного платежа предсказуемо оказались Москва и Санкт-Петербург.

По данным Level Group, которые оказались в распоряжении Life.ru, ипотеки по стандартным условиям сейчас не слишком популярны из-за высоких процентных ставок. А вот семейная ипотека с 6% годовых, напротив, всё чаще становится выбором россиян. Однако так как лимиты на льготную программу быстро расходуются, банки зачастую вынуждены поднимать размер первоначального взноса до 50% от стоимости квартиры или дома.

Стоимость оптимальной для семьи средней двушки площадью 50-55 квадратных метров в Москве достигает 17,4 миллиона рублей, в Петербурге — 12,3 миллиона, во Владивостоке — 8,4 миллиона, в Краснодаре — 8,2 миллиона, в Екатеринбурге — 7,1 миллиона, а в Челябинске — 5,6 миллиона. Соответственно, проще всего на первоначальный взнос накопить жителям Южного Урала — понадобится всего около 2,8 миллиона рублей. Почти вдвое больше — не меньше 6 миллионов — придётся потратить обитателям Северной столицы. А вот тяжелее всех оказалось москвичам, которым предстоит выложить за двушку почти 9 миллионов. Этой суммы хватило бы на покупку квартиры без ипотеки в большинстве регионов.