Cилуанов: Параметры льготной семейной ипотеки под 6% сохранятся

В России сохранится ставка в 6% по льготной семейной ипотеке. На данный момент отсутствуют преграды для её реализации, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

«Нет, 6% — стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете», — сказал Силуанов.

Также он отметил, что на программу тратится более триллиона рублей. Это послужит хорошим подспорьем для семей, которые желают улучшить жилищные условия, заключил министр.