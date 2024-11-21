Cилуанов: Параметры льготной семейной ипотеки под 6% сохранятся
В России сохранится ставка в 6% по льготной семейной ипотеке. На данный момент отсутствуют преграды для её реализации, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».
«Нет, 6% — стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете», — сказал Силуанов.
Также он отметил, что на программу тратится более триллиона рублей. Это послужит хорошим подспорьем для семей, которые желают улучшить жилищные условия, заключил министр.
Недавно экономист Игорь Балынин подсчитал, что за пять лет при ипотеке под 30% россияне переплатят 4,7 миллиона рублей, за 25 лет сумма наценки составит 32,52 миллиона рублей — более чем в шесть раз. Он советует переждать тем, кто хочет взять кредит для покупки жилья.
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