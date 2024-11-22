Заёмщики смогут взять кредит по сниженной ставке. Как это сделать

Кому банки перестанут выдавать кредиты

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита сейчас, — показатель долговой нагрузки заёмщика. Если он больше 50%, риск отказа увеличивается. У людей с ПДН более 80% шансы практически равны нулю. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Она пояснила, что сейчас большинство банков переориентировались на работу с заёмщиками, у которых на суммарные выплаты по кредитам уходит не более трети дохода. Это считается комфортным уровнем долговой нагрузки. Чтобы избежать возможного отказа, можно снизить размер своего ПДН. Например, за счёт привлечения платёжеспособного созаёмщика, уменьшения суммы кредита либо увеличения его срока.

— При этом, как правило, наиболее лояльны банки при выдаче кредитов «своим» клиентам. Сюда относятся зарплатные клиенты, вкладчики, сотрудники предприятий-партнёров. Поэтому одним из вариантов повышения одобрения может стать оформление дебетовой карты или вклада в банке. Но следует иметь в виду, что банк должен видеть движение денежных средств по карте: просто оформить и положить её на полку не получится. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заёмщик сразу сможет подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», — добавила Ирина Солдатенкова.

Как получить кредит по сниженной ставке

Ирина Солдатенкова рассказала, что самые распространённые способы снижения ставки сейчас — это оплата заёмщиком единовременного платежа («покупка ставки») и приобретение полиса страхования жизни и здоровья или финансовой защиты. Они могут помочь снизить ставку в среднем до 10 процентных пунктов. Однако в зависимости от кредитной политики конкретного банка возможны как более крупные, так и меньшие дисконты.

Важно понимать, что эти дополнительные услуги являются платными. Перед выдачей кредита нелишним будет рассчитать на любом доступном кредитном калькуляторе, что будет выгоднее: согласиться на услугу или же отказаться от неё. Также при выборе программы важно обращать внимание не только на ставку, но и на полную стоимость кредита (ПСК).

— В отличие от ставки, она покажет реальный размер расходов заёмщика. Можно сравнить предлагаемые условия с аналогичными предложениями других банков. Если ПСК по рассматриваемому варианту ниже, то стоит обратить внимание на него, — добавила Ирина Солдатенкова.

Стоит отметить, что некоторые банки выдают кредиты по сниженной ставке, если подать заявку не в офисе, а онлайн. Таким образом можно немного снизить ставку.