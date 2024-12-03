Трамп пригрозил Трюдо обрушить экономику Канады и сделать её 51-м штатом США

Если поток нелегальных мигрантов и наркотиков из Оттавы не прекратится, Канада станет 51-м штатом США. С таким предупреждением выступил новоизбранный американский президент Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов Трамп заявил Трюдо, что в день инаугурации на пост главы государства 20 января 2025 года будет введена пошлина 25% на все канадские товары, если их власти не смогут остановить поток нелегалов и снизить дефицит в торговом балансе стран, который сейчас достиг ста миллиардов долларов. Премьер возразил республиканцу, что такие меры уничтожат экономику Канады. На это Трамп ответил, что страна кленового листа могла бы стать 51-м штатом США. Трюдо отреагировал на данное заявление нервным смехом.

В ходе беседы Трамп предложил разбить Канаду на два штата, чтобы часть отдавала предпочтение демократам, а часть — республиканцам. По мнению нового лидера США, Трюдо смог бы стать губернатором на новых территориях.