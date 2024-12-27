Трамп решил переложить финансовое бремя от поддержки Украины с США на Европу

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп призывает европейские страны увеличить поддержку Украины, намекая на возможное сокращение помощи в области безопасности от Соединённых Штатов, которые являются главным спонсором Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, Трамп оказывает давление на европейские страны с требованием увеличить помощь Украине, давая понять, что поддержка со стороны США в области безопасности может быть сокращена.