Трамп решил переложить финансовое бремя от поддержки Украины с США на Европу
WP: Трамп давит на Европу, намекая на сокращение помощи Украине со стороны США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп призывает европейские страны увеличить поддержку Украины, намекая на возможное сокращение помощи в области безопасности от Соединённых Штатов, которые являются главным спонсором Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным издания, Трамп оказывает давление на европейские страны с требованием увеличить помощь Украине, давая понять, что поддержка со стороны США в области безопасности может быть сокращена.
Ранее британский аналитик заявил, что Европа планирует саботировать мирные инициативы Дональда Трампа. Он объяснил, что целью является удержание США в конфликте на Украине, и для этого Европа препятствует возможным переговорам между республиканцем и Владимиром Путиным.
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