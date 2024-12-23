Британский аналитик раскрыл план Европы по саботированию мирных инициатив Трампа

Европейские лидеры стараются не допустить, чтобы США дистанцировались от украинского кризиса. Для этого они препятствуют достижению договорённостей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Они [европейские лидеры] пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — пояснил эксперт.