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23 декабря, 20:58

Британский аналитик раскрыл план Европы по саботированию мирных инициатив Трампа

Британский аналитик Меркурис: Европа хочет удержать США в конфликте на Украине

Европейские лидеры стараются не допустить, чтобы США дистанцировались от украинского кризиса. Для этого они препятствуют достижению договорённостей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Они [европейские лидеры] пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — пояснил эксперт.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент «нет реальных импульсов» для организации встречи Трампа и Путина. Несмотря на это, несколько стран уже заявили о готовности принять переговоры американского и российского лидеров.

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Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Анатолий Цейко
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