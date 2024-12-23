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23 декабря, 15:21

В Кремле рассказали о предложениях нескольких стран по встрече Путина и Трампа

Ушаков: Несколько стран заявили о готовности принять переговоры Трампа и Путина

Кремль получил предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Мы получили уже несколько предложений на этот счёт от различных стран», — сказал он журналистам.

При этом Ушаков не стал уточнять, какие именно страны сделали такие предложения.

Напомним, во время прямой линии Путин сообщал, что пока не знает, когда состоится их встреча с Трампом, однако он готов к ней в любое время. Схожее заявление накануне сделал и республиканец. По словам американского политика, он с нетерпением ожидает встречи с российским коллегой.

«Нет реальных импульсов»: В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп до сих пор не провели встречу
«Нет реальных импульсов»: В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп до сих пор не провели встречу
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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Наталья Демьянова
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