В Кремле рассказали о предложениях нескольких стран по встрече Путина и Трампа
Ушаков: Несколько стран заявили о готовности принять переговоры Трампа и Путина
Кремль получил предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Мы получили уже несколько предложений на этот счёт от различных стран», — сказал он журналистам.
При этом Ушаков не стал уточнять, какие именно страны сделали такие предложения.
Напомним, во время прямой линии Путин сообщал, что пока не знает, когда состоится их встреча с Трампом, однако он готов к ней в любое время. Схожее заявление накануне сделал и республиканец. По словам американского политика, он с нетерпением ожидает встречи с российским коллегой.
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