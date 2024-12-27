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27 декабря, 12:39

Почти половина украинцев верят в наступление мира при Трампе

КМИС: 45% жителей Украины считают, что победа Трампа приблизит мир на Украине

Почти половина (45%) жителей Украины считает, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир в Незалежной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии (КМИС).

При этом 14% респондентов ответили, что победа Трампа только отдаляет мир на Украине. Остальные 40% опрошенных либо не смогли определиться со своим мнением, либо считают, что ситуация не изменится. Кроме того, 23% украинцев считают, что мирное соглашение будет «преимущественно или полностью справедливым» для Украины, а 31% опрошенных ответили, что мир будет «преимущественно или полностью несправедливым».

Также 29% человек выразили мнение, что при заключении мирного соглашения будут соблюдены требования Украины и России. Между тем 17% респондентов не смогли дать определённый ответ.

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А ранее спецпредставитель Дональда Трампа — Кит Келлог — заявил о намерении победителя выборов в США добиться честного, надёжного и устойчивого мира на Украине. По его словам, у Трампа уже есть несколько идей на этот счёт, а завершить конфликт он планирует в самые кратчайшие сроки. Для этого будущий президент США ждёт встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дарья Нарыкова
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