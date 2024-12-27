Почти половина украинцев верят в наступление мира при Трампе

Почти половина (45%) жителей Украины считает, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир в Незалежной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии (КМИС).

При этом 14% респондентов ответили, что победа Трампа только отдаляет мир на Украине. Остальные 40% опрошенных либо не смогли определиться со своим мнением, либо считают, что ситуация не изменится. Кроме того, 23% украинцев считают, что мирное соглашение будет «преимущественно или полностью справедливым» для Украины, а 31% опрошенных ответили, что мир будет «преимущественно или полностью несправедливым».