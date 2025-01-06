Наёмники Иностранного легиона ВСУ живут в квартирах украинцев вместо казарм и окопов

На вопрос о месте проживания его группы, пленный ответил, что они находились в Алексеево-Дружковке — посёлке в Краматорском районе ДНР. Он отметил, что общался лишь с украинскими инструкторами, которые проводили обучение, и не имел контактов с подразделениями ВСУ. По его словам, само обучение было довольно кратким и длилось всего две недели. Наёмник также добавил, что к нему хорошо относятся в плену.