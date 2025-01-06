Наёмники Иностранного легиона ВСУ живут в квартирах украинцев вместо казарм и окопов
Пленный боец ВСУ: Иностранные наёмники живут в брошенных украинцами квартирах
Пленный польский наёмник сообщил, что иностранные наёмники из ВСУ обитают в заброшенных квартирах, оставленных украинцами, на территориях Донбасса, контролируемых Киевом. Он отметил, что военные находили в домах личные вещи гражданского населения.
«Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от конфликта, покинули квартиры», — сказал пленный в беседе с РИА «Новости».
На вопрос о месте проживания его группы, пленный ответил, что они находились в Алексеево-Дружковке — посёлке в Краматорском районе ДНР. Он отметил, что общался лишь с украинскими инструкторами, которые проводили обучение, и не имел контактов с подразделениями ВСУ. По его словам, само обучение было довольно кратким и длилось всего две недели. Наёмник также добавил, что к нему хорошо относятся в плену.
Ранее пленный санитар из ВСУ сообщил, что большинство иностранных наёмников, которым удалось избежать серьёзных последствий после столкновения с ВС РФ, возвращаются на родину после лечения. При этом в Незалежной их лечат в общих палатах без каких-либо особых условий или привилегий.
Telegram / Зеленский