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Регион
5 января, 08:42

Бойцам ВСУ под Курском отдали бесчеловечный приказ допрашивать и убивать гражданских

Пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области

Бойцам ВСУ в Курской области приказали расстреливать гражданских и попавших в плен российских военнослужащих после допроса. Об этом заявил украинский военнопленный по имени Владимир Самороченко.

«Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается. В основном расстреливали», — приводит слова солдата украинской армии МО РФ.

По словам Самороченко, прежде чем получить ранение и попасть в плен к ВС РФ, он провёл на позициях в Курской области всего шесть дней. Также он рассказал, что был задержан сотрудниками ТЦК 13 сентября 2024 года, когда вышел покурить на площадку в подъезде своего дома. Они надели на мужчину наручники и отвезли в военкомат. Там он переночевал и уже на следующее утро отправился в тренировочный лагерь. Полученную там подготовку Самороченко назвал формальной.

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Ранее пленный санитар ВС Украины рассказал, что подавляющее большинство иностранных наёмников, которым посчастливилось после встречи с Армией России отделаться ранениями, уезжают после лечения на родину. К слову, лечат их в общих палатах, не предоставляя каких-либо привилегий.

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Shutterostock / FOTODOM / hurricanehank

Юрий Лысенко
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