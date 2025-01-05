Бойцам ВСУ под Курском отдали бесчеловечный приказ допрашивать и убивать гражданских

По словам Самороченко, прежде чем получить ранение и попасть в плен к ВС РФ, он провёл на позициях в Курской области всего шесть дней. Также он рассказал, что был задержан сотрудниками ТЦК 13 сентября 2024 года, когда вышел покурить на площадку в подъезде своего дома. Они надели на мужчину наручники и отвезли в военкомат. Там он переночевал и уже на следующее утро отправился в тренировочный лагерь. Полученную там подготовку Самороченко назвал формальной.