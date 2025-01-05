Российские военные уничтожили украинских солдат и технику противника в ходе отражения контратаки ВСУ в Курской области. Об этом докладывает Минобороны РФ.

«5 января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — заявили в министерстве.

Поражение нанесено штурмовой группе Вооружённых сил Украины в районе хутора Бердин. Уничтожены два танка противника, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны РФ. Артиллерия и авиация группировки войск «Север» ударила по формированиям четырёх механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям теробороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Козачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, отметили в министерстве.