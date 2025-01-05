Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов выпустил видеосообщение из Суджанского района Курской области, где сегодня ВСУ попытались пойти в контратаку. По его словам, за день было три наката врага, очень много украинской техники солдат полегли во время отражения наступления.

Апти Алаудинов – о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Видео © Телеграм / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«О реальном положении дел на суджанском направлении на 05.01.2025. Надо отметить героическую работу бойцов спецназа «АХМАТ», 2-й бригады спецназа, чудеса творят САГ и танкисты под руководством «Пресса», а также бойцы Россгвардии под командованием Талиба. В общем, враг не рассчитал, я так думаю», – объяснил генерал.

По его словам, во время отражения трёх накатов было уничтожено 13 единиц техники ВСУ, включая четыре танка. Украинские подразделения потеряли много солдат. Алаудинов рассказал, что ВСУ поставили впереди колонны машину разминирования во время попытки наступления, но из всей боевой техники у киевских засланцев уцелели только две единицы. Он выразил уверенность в то, что любые попытки боевиков атаковать будут отбиты. Командир «Ахмата» заключил, что ВСУ в Курской области не будет пощады.