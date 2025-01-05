ВСУ перед сегодняшним контрнаступлением пытались провести разведку боем с помощью воздушного шара-террориста. Об этом сообщает SHOT.

Согласно полученной информации, прошлой ночью, примерно в 01:00, Вооружённые Силы Украины запустили в Курской области воздушный шар. Аппарат, помимо своей основной задачи — сбора разведывательных данных — может транспортировать несколько мин. Предположительно, противник планировал организовать диверсию на одном из стратегически важных объектов Курской области перед началом контрнаступления. Тем не менее летательный аппарат был уничтожен российскими силами противовоздушной обороны.

Украинские малогабаритные воздушные шары, называемые шарами-террористами, имеют большую грузоподъемность по сравнению с беспилотными летательными аппаратами. Один такой шары может нести до шести 82-миллиметровых мин. Обычно военные Украины маскируют эти шары под метеозонды.