Общие потери украинских войск в Курской области составили более 49 тысяч военнослужащих, за минувшие сутки ликвидировано 340 солдат и почти 50 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены 4 танка, 3 боевые машины пехоты, 4 бронетранспортёра, 12 боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и 5 миномётов», — доложили в министерстве.

Там также отметили, что противник потерял 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортёра, 1 461 боевую бронированную машину, 1 407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 6 MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 88 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 4 радиолокационных станции ПВО. Кроме того, ВСУ утратили 28 единиц инженерной и другой техники, включая 14 машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, 7 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.