Отражена новая ракетная атака ВСУ на Курскую область

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё две украинские ракеты в приграничном районе Курской области. Об этом сказано в телеграм-канале регионального оперштаба.

«Ещё две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении оперштаба.

Как уже писал Life.ru, утром 5 января ВСУ пытались пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв подразделения планировали со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского. Они получают жёсткий отпор от спецназа «Ахмат» и войск «Север». Российские силы уже отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в районе курского хутора Бердин. Уничтожены два украинских танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.