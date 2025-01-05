Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 11:22

Украинская ракета сбита над Курской областью на фоне отражения контратак ВСУ

Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области на фоне отражения контратак ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — сказано в сообщении оперштаба.

Как уже писал Life.ru, утром 5 января подразделения ВСУ пытались пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв бригады врага хотели со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского. Они получают жёсткий отпор от спецназа «Ахмат» и «Севера». Российская группировка войск уже отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ в области. Разгромлены подразделения противника в районе хутора Бердин. Уничтожены два украинских танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

Танки в огне: Контратаки ВСУ под Курском захлебнулись в крови после ответа с неба и земли
Танки в огне: Контратаки ВСУ под Курском захлебнулись в крови после ответа с неба и земли
Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar