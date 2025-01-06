Три колонны в металлолом: Минобороны доложило об остановке прорыва ВСУ под Курском
Минобороны РФ: Попытка прорыва ВСУ в Курской области пресечена
Боевая работа Росгвардии в Курской области. Скриншот видео © Telegram / Росгвардия
Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) пойти в контратаки под Курском пресечены, основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Об этом докладывает Минобороны РФ.
«С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», — отчитались В МО РФ и отметили, что основные силы врага были уничтожены на подступах к хутору Бердин.
Согласно подсчётам министерства, потери подразделений ВСУ в провальных контратаках составили свыше 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин. Также уничтожена инженерная машина разграждения.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 49500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты, 158 бронетранспортеров, 1500 боевых бронированных машин, 1418 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Ранее Life.ru о попытках ВСУ начать контрнаступление тремя колоннами утром 5 января в нескольких селениях под Курском и о том, что из этого вышло. Российские войска успешно отбили контратаки украинских штурмовых групп. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. А Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. При этом журналисты выяснили, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.