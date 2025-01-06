Три колонны в металлолом: Минобороны доложило об остановке прорыва ВСУ под Курском

Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) пойти в контратаки под Курском пресечены, основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. Об этом докладывает Минобороны РФ.

«С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», — отчитались В МО РФ и отметили, что основные силы врага были уничтожены на подступах к хутору Бердин.

Согласно подсчётам министерства, потери подразделений ВСУ в провальных контратаках составили свыше 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин. Также уничтожена инженерная машина разграждения.