«Тикай, Симбо!» Снято уморительное видео бегства солдат ВСУ после атаки под Курском

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» показали кадры бегства военнослужащих ВСУ после неудачной попытки контрнаступления в Курской области. На них подбитая боевая бронированная машина противника в районе хутора Бердина и тикающий экипаж. Уморительное видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.