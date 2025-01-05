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Регион
5 января, 16:59

«Тикай, Симбо!» Снято уморительное видео бегства солдат ВСУ после атаки под Курском

Бегущих после провальной атаки бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» показали кадры бегства военнослужащих ВСУ после неудачной попытки контрнаступления в Курской области. На них подбитая боевая бронированная машина противника в районе хутора Бердина и тикающий экипаж. Уморительное видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Бойцы ВСУ бегут после провальной атаки под Курском. Видео © Телеграм / Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН "Ахмат"/друзья/тыл)

«Тикай, Симбо! Экипаж подбитых ББМ стал пехотой», – рассказывает российский солдат и отмечает, что беглецы бросили технику и «нырнули» в соседнюю лесополосу.

Ранее Life.ru о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких селениях под Курском и о том, что из этого вышло. Российские силы успешно отбили контратаки украинских штурмовых групп. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. А Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. При этом журналисты выяснили, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.

Попытки наступления ВСУ под Курском отозвались взрывами в Киеве и семи областях Украины
Попытки наступления ВСУ под Курском отозвались взрывами в Киеве и семи областях Украины
Обложка ©

Телеграм / Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН "Ахмат"/друзья/тыл)

Андрей Бражников
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