«Тикай, Симбо!» Снято уморительное видео бегства солдат ВСУ после атаки под Курском
Бегущих после провальной атаки бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео
Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» показали кадры бегства военнослужащих ВСУ после неудачной попытки контрнаступления в Курской области. На них подбитая боевая бронированная машина противника в районе хутора Бердина и тикающий экипаж. Уморительное видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.
Бойцы ВСУ бегут после провальной атаки под Курском. Видео © Телеграм / Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН "Ахмат"/друзья/тыл)
«Тикай, Симбо! Экипаж подбитых ББМ стал пехотой», – рассказывает российский солдат и отмечает, что беглецы бросили технику и «нырнули» в соседнюю лесополосу.
Ранее Life.ru о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких селениях под Курском и о том, что из этого вышло. Российские силы успешно отбили контратаки украинских штурмовых групп. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. А Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. При этом журналисты выяснили, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.