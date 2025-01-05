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Регион
5 января, 16:14

Попытки наступления ВСУ под Курском отозвались взрывами в Киеве и семи областях Украины

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, взрывы в Харькове и Сумах

Сигналы воздушной тревоги раздаются в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Об этом говорится в онлайн-карте министерства цифровой трансформации Незалежной.

Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области продолжается уже более восьми часов, в то время как в Харьковской — свыше часа. В остальных регионах тревога была объявлена в 17:20 по московскому времени.

Как сообщило издание «Общественное. Новости», в Сумах прогремела серия взрыв. Горожане трижды за день заявляли о громыхании. Взрыв на фоне воздушной тревоги произошёл и в Харькове.

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Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги охватил восемь регионов Украины. В частности, сегодня, 5 января, сирены звучали в Черниговской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Сирены заревели на фоне сообщений о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких селениях под Курском. Российские силы уже успешно отбили две контратаки украинских штурмовых групп. Оказалось, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Александра Мышляева
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