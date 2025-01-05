Попытки наступления ВСУ под Курском отозвались взрывами в Киеве и семи областях Украины

Сигналы воздушной тревоги раздаются в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Об этом говорится в онлайн-карте министерства цифровой трансформации Незалежной.

Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области продолжается уже более восьми часов, в то время как в Харьковской — свыше часа. В остальных регионах тревога была объявлена в 17:20 по московскому времени.