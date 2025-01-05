Воздушная тревога охватила восемь областей Украины

На Украине воздушная тревога распространилась ещё на пять областей. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения. Местные власти пока не сообщают о возможных разрушениях.

В частности сирена звучит в Черниговской, Полтавской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Также ранее население оповестили о воздушной опасности в Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.