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5 января, 11:45

Воздушная тревога охватила восемь областей Украины

На Украине воздушная тревога распространилась ещё на пять областей. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения. Местные власти пока не сообщают о возможных разрушениях.

В частности сирена звучит в Черниговской, Полтавской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Также ранее население оповестили о воздушной опасности в Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Ранее сообщалось, что ночью 2 января в городе Каневе Черкасской области Украины прогремела серия взрывов. Подробностей случившегося нет. Комментарии местных властей не публиковались.

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freepik

Татьяна Миссуми
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