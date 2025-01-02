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Регион
2 января, 05:35

Серия взрывов прогремела в Каневе в Черкасской области Украины

Ночью в городе Каневе Черкасской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подробностей случившегося нет. Комментарии местных властей не публиковались. В регионе действует воздушная тревога, как и Николаевской, Одесской, Сумской и Кировоградской областях.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как после ряда взрывов в Киеве 1 января была повреждена крыша и верхние этажи здания Национального банка Украины. Вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать, организация продолжает работу.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Юрий Лысенко
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