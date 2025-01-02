Серия взрывов прогремела в Каневе в Черкасской области Украины

Ночью в городе Каневе Черкасской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подробностей случившегося нет. Комментарии местных властей не публиковались. В регионе действует воздушная тревога, как и Николаевской, Одесской, Сумской и Кировоградской областях.