Серия взрывов прогремела в Каневе в Черкасской области Украины
Ночью в городе Каневе Черкасской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Подробностей случившегося нет. Комментарии местных властей не публиковались. В регионе действует воздушная тревога, как и Николаевской, Одесской, Сумской и Кировоградской областях.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как после ряда взрывов в Киеве 1 января была повреждена крыша и верхние этажи здания Национального банка Украины. Вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать, организация продолжает работу.
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