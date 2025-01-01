Нацбанк Украины заявил о повреждении здания после взрывов в Киеве

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о повреждении одного из своих зданий после серии взрывов в Киеве во время сигнала воздушной тревоги 1 января.

«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — сообщает пресс-служба НБУ.

Там уточнили, что пожар локализован. Повреждения получили только крыша и окна на верхних этажах здания. Нацбанк продолжает работать.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве.