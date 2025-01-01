Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 11:00

Нацбанк Украины заявил о повреждении здания после взрывов в Киеве

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о повреждении одного из своих зданий после серии взрывов в Киеве во время сигнала воздушной тревоги 1 января.

«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — сообщает пресс-служба НБУ.

Там уточнили, что пожар локализован. Повреждения получили только крыша и окна на верхних этажах здания. Нацбанк продолжает работать.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве.

Взрыв произошёл в кабинете директора предприятия в Крыжополе, есть жертвы
Взрыв произошёл в кабинете директора предприятия в Крыжополе, есть жертвы

Накануне в Киеве также сработала воздушная тревога, которая затем охватила всю территорию Украины. Сообщалось, что взрывы прогремели в столице и Одессе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / warmjuly

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar