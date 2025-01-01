Нацбанк Украины заявил о повреждении здания после взрывов в Киеве
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о повреждении одного из своих зданий после серии взрывов в Киеве во время сигнала воздушной тревоги 1 января.
«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — сообщает пресс-служба НБУ.
Там уточнили, что пожар локализован. Повреждения получили только крыша и окна на верхних этажах здания. Нацбанк продолжает работать.
Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве.
Накануне в Киеве также сработала воздушная тревога, которая затем охватила всю территорию Украины. Сообщалось, что взрывы прогремели в столице и Одессе.
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