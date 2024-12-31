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Специальная военная операция (СВО)

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31 декабря, 09:47

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов днём 31 декабря.

В городе слышны взрывы», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Каких-либо подробностей Труханов не привёл. В Одесской области в настоящее время действует режим воздушной тревоги.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, в городе работает ПВО
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, в городе работает ПВО

Ранее Life.ru писал, что в Киеве сработала воздушная тревога и охватила всю Украину, в украинской столице произошли взрывы. В Киеве сирены зазвучали в 07:17 (08:17 мск), в области тревога работала с 05:41 (06:41 мск). Позже она была объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и подконтрольной ВСУ части Харьковской области. Затем воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / Travel Faery

Никита Никонов
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