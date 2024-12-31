Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

Ранее Life.ru писал, что в Киеве сработала воздушная тревога и охватила всю Украину, в украинской столице произошли взрывы. В Киеве сирены зазвучали в 07:17 (08:17 мск), в области тревога работала с 05:41 (06:41 мск). Позже она была объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и подконтрольной ВСУ части Харьковской области. Затем воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.