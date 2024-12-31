Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, в городе работает ПВО
Несколько взрывов прогремели на территории украинской столицы в ночь на 31 декабря. По данным местного издания «Общественное», незадолго до этого в Киеве была объявлена воздушная тревога.
«В столице работают силы ПВО», — написал в соцсетях мэр города Виталий Кличко.
А 20 декабря в районе военного завода «Артём» в Киеве произошёл пожар после серии взрывов. Предприятие производит для нужд ВСУ авиационные ракеты класса воздух — воздух и другое оборудование.
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Life.ru / Kandinsky