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Регион
31 декабря, 02:28

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, в городе работает ПВО

Несколько взрывов прогремели на территории украинской столицы в ночь на 31 декабря. По данным местного издания «Общественное», незадолго до этого в Киеве была объявлена воздушная тревога.

«В столице работают силы ПВО», — написал в соцсетях мэр города Виталий Кличко.

Взрыв произошёл в жилом доме на северо-западе Турции, есть пострадавшие
Взрыв произошёл в жилом доме на северо-западе Турции, есть пострадавшие

А 20 декабря в районе военного завода «Артём» в Киеве произошёл пожар после серии взрывов. Предприятие производит для нужд ВСУ авиационные ракеты класса воздух — воздух и другое оборудование.

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Life.ru / Kandinsky

Артём Гапоненко
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