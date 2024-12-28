Взрыв произошёл в жилом доме на северо-западе Турции, есть пострадавшие
Türkiye: При взрыве на северо-западе Турции пострадали не менее 10 человек
На северо-западе Турции в провинции Коджаэли произошёл взрыв в жилом доме, передаёт газета Türkiye.
Кадры с места взрыва в жилом доме в Турции. Видео © X / Star Gazetesi / 24 Saat Haber / Haber Web
Инцидент случился в районе Дарыджа. По словам губернатора провинции Ильхами Акташа, пострадали не менее десяти человек. В результате взрыва начался пожар, для ликвидации которого к месту происшествия направлены пожарные, медики и полицейские.
По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что не менее 12 человек стали жертвами взрыва, произошедшего на заводе, производящем взрывчатку в турецком городе Балыкесир. Ещё трое работников пострадали.
X / Star Gazetesi / 24 Saat Haber / Haber Web