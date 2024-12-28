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28 декабря, 18:39

Взрыв произошёл в жилом доме на северо-западе Турции, есть пострадавшие

Türkiye: При взрыве на северо-западе Турции пострадали не менее 10 человек

На северо-западе Турции в провинции Коджаэли произошёл взрыв в жилом доме, передаёт газета Türkiye.

Кадры с места взрыва в жилом доме в Турции. Видео © X / Star Gazetesi / 24 Saat Haber / Haber Web

Инцидент случился в районе Дарыджа. По словам губернатора провинции Ильхами Акташа, пострадали не менее десяти человек. В результате взрыва начался пожар, для ликвидации которого к месту происшествия направлены пожарные, медики и полицейские.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек стали жертвами взрыва, произошедшего на заводе, производящем взрывчатку в турецком городе Балыкесир. Ещё трое работников пострадали.

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Обложка ©

X / Star Gazetesi / 24 Saat Haber / Haber Web

Анатолий Цейко
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