Взрыв произошёл в жилом доме на северо-западе Турции, есть пострадавшие

На северо-западе Турции в провинции Коджаэли произошёл взрыв в жилом доме, передаёт газета Türkiye.

Кадры с места взрыва в жилом доме в Турции. Видео © X / Star Gazetesi / 24 Saat Haber / Haber Web

Инцидент случился в районе Дарыджа. По словам губернатора провинции Ильхами Акташа, пострадали не менее десяти человек. В результате взрыва начался пожар, для ликвидации которого к месту происшествия направлены пожарные, медики и полицейские.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа. Обстоятельства случившегося уточняются.