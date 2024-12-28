Взрыв разворотил многоэтажку в Самаре, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате взрыва в котельной многоэтажного дома в Самаре. По информации региональной прокуратуры, повреждено несколько квартир.

Последствия взрыва в котельной многоэтажки в Самаре. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

«В доме по ул. Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария, в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Трое человек пострадало, им оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится прокурорская проверка. В настоящий момент решается вопрос о временном переселении жильцов пострадавших квартир.