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Регион
28 декабря, 13:08

Взрыв разворотил многоэтажку в Самаре, есть пострадавшие

Прокуратура: Три человека пострадали при взрыве в котельной многоэтажки в Самаре

Последствия взрыва в котельной многоэтажки в Самаре. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Последствия взрыва в котельной многоэтажки в Самаре. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Три человека пострадали в результате взрыва в котельной многоэтажного дома в Самаре. По информации региональной прокуратуры, повреждено несколько квартир.

Последствия взрыва в котельной многоэтажки в Самаре. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

«В доме по ул. Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария, в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Трое человек пострадало, им оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится прокурорская проверка. В настоящий момент решается вопрос о временном переселении жильцов пострадавших квартир.

Ранее взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи. Находившийся внутри 36-летний мужчина получил серьёзные ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Названа причина смертельного взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе
Названа причина смертельного взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе
Оксана Попова
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