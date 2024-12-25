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25 декабря, 06:04

Названа причина смертельного взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе

Причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе мог стать взрыв газа

Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Фото © МЧС России

Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Фото © МЧС России

В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе мог взорваться бытовой газ на четвёртом этаже. Об этом сообщает SHOT.

Причиной инцидента в торговом центре мог стать взрыв бытового газа. По информации телеграм-канала, огонь уже распространился по площади 800 м2. Все экстренные службы прибыли на место для ликвидации последствий.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошло два взрыва. После этого в здании начался пожар, который вскоре добрался до кинотеатра. По последним данным, число пострадавших уже достигло 9. Глава Северной Осетии сообщил о гибели женщины.

Владимир Озеров
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