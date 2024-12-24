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Регион
24 декабря, 17:55

Пенсионерка по наводке мошенников запустила фейерверк в ТЦ в Серпухове

В подмосковном Серпухове задержали пенсионерку, которая подожгла салют в ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«В дежурную часть УМВД России «Серпуховское» поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие. Пострадавших нет», — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции установили личность правонарушительницы и доставили её в местный отдел. Ею оказалась жительница 1947 года рождения. По предварительным данным, она могла стать жертвой телефонных мошенников. В настоящее время полицейские проводят расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Ставропольском крае женщина устроила фейерверк в банке после звонка мошенников. Она пришла в отделение, получив сообщение с неизвестного номера о том, что все её банковские счета якобы заблокированы, а средства списаны. Мошенники убедили её, что запуск фейерверка в банке привлечёт внимание правоохранительных органов, которые смогут помочь ей.

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Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Александра Мышляева
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