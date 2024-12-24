Пенсионерка по наводке мошенников запустила фейерверк в ТЦ в Серпухове

В подмосковном Серпухове задержали пенсионерку, которая подожгла салют в ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«В дежурную часть УМВД России «Серпуховское» поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие. Пострадавших нет», — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции установили личность правонарушительницы и доставили её в местный отдел. Ею оказалась жительница 1947 года рождения. По предварительным данным, она могла стать жертвой телефонных мошенников. В настоящее время полицейские проводят расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.