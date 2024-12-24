Жительница Ставрополья зажгла в банке фейерверк, думая, что сигналит полиции

По словам женщины, ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что все её счета в банке якобы заблокированы, а деньги списаны. После этого жительнице Невинномысска позвонили второй раз и сообщили, что она только что разговаривала с мошенником. Женщине пообещали помочь, но для этого попросили купить пиротехнику, зайти в отделение банка и зажечь её. Её убедили, что фейерверк начнёт издавать необходимый звук, приедут правоохранительные органы и помогут ей со счетами.