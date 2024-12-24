Жительница Ставрополья зажгла в банке фейерверк, думая, что сигналит полиции
В Невинномысске женщина запустила фейерверк после звонка от мошенников
В Ставропольском крае женщина запустила фейерверк в банке. Она пришла в отделение после звонка мошенников, её задержали. Об этом рассказал мэр Невинномысска Михаил Миненков.
«В 11 часов 43 минуты 24.12.2024 в помещение отделения банка ВТБ, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом 21 вошла неизвестная женщина и зажгла в отделении банка фейерверк», — написал Миненков.
По словам женщины, ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что все её счета в банке якобы заблокированы, а деньги списаны. После этого жительнице Невинномысска позвонили второй раз и сообщили, что она только что разговаривала с мошенником. Женщине пообещали помочь, но для этого попросили купить пиротехнику, зайти в отделение банка и зажечь её. Её убедили, что фейерверк начнёт издавать необходимый звук, приедут правоохранительные органы и помогут ей со счетами.
Напомним, в последние дни в России фиксируются случаи диверсий с использованием пиротехники. Так, 20 декабря в Москве случился похожий поджог фейерверка в банке. В Петербурге Росгвардия задержала пенсионера, готовившего поджог здания полиции. В Курской области поймали мужчину, подозреваемого в поджоге служебной машины. А в Королёве мануальный терапевт устроил взрыв пиротехники в МФЦ. Мужчине пообещали вернуть 700 тысяч рублей, которые тот якобы перевёл на поддержку ВСУ. В прокуратуре предупредили о мошенниках, выдающих себя за правоохранителей, и рассказали, как стоит себя вести, если вам звонят подозрительные лица.
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