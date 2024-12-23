Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках, выдающих себя за правоохранителей
Прокуратура Москвы предупредила горожан об участившихся случаях противоправных действий, когда телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают человек совершить преступление. В ведомстве пояснили, что никогда не привлекают к содействию подобным образом.
«В прокуратуре Москвы проанализирована ситуация, связанная с совершениями противоправных действий в учреждениях, в том числе в кредитно-финансовых. Эти действия совершены по так называемым «указаниям», поступившим по телефону», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры.
Там добавили, что звонившие представлялись сотрудниками органов или банков и склоняли граждан к совершению преступлений под всякими предлогами, в том числе возврата украденных денег, погашения кредитов, оказания содействия в задержании злоумышленников.
В связи с этим столичная прокуратура пояснила, что никогда не привлекает граждан к содействию посредством телефонных звонков. Также ведомство отметило, что не борется с преступностью противозаконными методами. Все подобные звонки, подчеркнули в прокуратуре, имеют ясную цель — вовлечь россиян в совершение преступлений.
В прокуратуре напомнили, что умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, наказываются по статье 167 УК РФ, в том числе лишением свободы.
Как сообщал Life.ru, что в последние дни в разных регионах стран выявлены факты диверсий с использованием пиротехники. Так, 20 декабря произошёл поджог фейерверка в банке. На следующий день в Москве пенсионерка взорвала петарды в торговом центре, спровоцировав эвакуацию. Похожий инцидент произошёл в подмосковном Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге. Помимо этого, в Норильске ищут женщину в чёрном, спалившую банкомат. Всего, по данным МВД, мошенники склонили к диверсиям с пиротехникой более 20 россиян.
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