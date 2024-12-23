В Норильске ищут женщину в чёрном, спалившую банкомат
В Норильске женщина подожгла банкомат, сняла всё на телефон и сбежала
Очередной факт поджога банкомата зафиксирован в российском регионе. По информации пресс-службы МВД Красноярского края, в Норильске женщина спалила аппарат, сняла всё на телефон и скрылась с места преступления.
Всё произошло в отделении на улице Металлургов. Там сработала пожарная сигнализация, после чего на место происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.
«В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что банкомат подожгла женщина на вид 32-40 лет, одетая в длинную черную куртку и черную шапку, все свои действия она снимала на телефон. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение женщины, устроившей поджог», — рассказали в МВД.
Напомним, что в последние дни в российских регионах зафиксированы факты диверсий с использованием пиротехники. Начиная с 20 декабря по России прокатилась волна общественных диверсий. Тогда были зафиксированы поджоги пиротехники в банках. На следующий день в Москве пенсионерка взорвала петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Такой же инцидент произошёл в Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. В Химках мужчина запустил салют в помещении Почты России. По данным МВД, мошенники склонили к диверсиям с пиротехникой более 20 россиян.
Life.ru / Шедеврум