В Норильске ищут женщину в чёрном, спалившую банкомат

Очередной факт поджога банкомата зафиксирован в российском регионе. По информации пресс-службы МВД Красноярского края, в Норильске женщина спалила аппарат, сняла всё на телефон и скрылась с места преступления.

Всё произошло в отделении на улице Металлургов. Там сработала пожарная сигнализация, после чего на место происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.