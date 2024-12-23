Мошенники склонили к диверсиям с пиротехникой более 20 россиян

Не менее 20 жителей России за последнее время стали жертвами мошенников, которые угрозами и обманом привлекают простых людей к дестабилизирующей деятельности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью. Некоторые из жертв мошенников обливали бензином и предпринимали попытки поджога полицейских автомобилей.