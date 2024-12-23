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23 декабря, 07:11

Мошенники склонили к диверсиям с пиротехникой более 20 россиян

МВД: РФ более 20 человек совершили противоправные действия по заданию мошенников

Не менее 20 жителей России за последнее время стали жертвами мошенников, которые угрозами и обманом привлекают простых людей к дестабилизирующей деятельности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью. Некоторые из жертв мошенников обливали бензином и предпринимали попытки поджога полицейских автомобилей.

В отделе по борьбе с киберпреступностью предупредили, что количество мошеннических атак перед началом праздников значительно возрастёт. Также специалисты посоветовали внимательно приглядывать за старшим поколением, подытожили в МВД.

В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ
В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ

Поджог фейерверков не по назначению стал происходить довольно часто в последнее время. Так, начиная с 20 декабря по России прокатилась волна общественных диверсий. Тогда были зафиксированы поджоги пиротехники в банках. На следующий день в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Такой же инцидент произошёл в Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. А в Химках мужчина запустил салют в помещении Почты России.

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Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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