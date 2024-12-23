Мошенники склонили к диверсиям с пиротехникой более 20 россиян
МВД: РФ более 20 человек совершили противоправные действия по заданию мошенников
Не менее 20 жителей России за последнее время стали жертвами мошенников, которые угрозами и обманом привлекают простых людей к дестабилизирующей деятельности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью. Некоторые из жертв мошенников обливали бензином и предпринимали попытки поджога полицейских автомобилей.
В отделе по борьбе с киберпреступностью предупредили, что количество мошеннических атак перед началом праздников значительно возрастёт. Также специалисты посоветовали внимательно приглядывать за старшим поколением, подытожили в МВД.
Поджог фейерверков не по назначению стал происходить довольно часто в последнее время. Так, начиная с 20 декабря по России прокатилась волна общественных диверсий. Тогда были зафиксированы поджоги пиротехники в банках. На следующий день в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Такой же инцидент произошёл в Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. А в Химках мужчина запустил салют в помещении Почты России.
Life.ru / Шедеврум