В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, считает, что взрывы пиротехники в торговых центрах и государственных учреждениях должны рассматриваться в контексте специальной военной операции (СВО). Он предлагает ужесточить ответственность за такие правонарушения, заменив административные меры на уголовные наказания.

«Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но всё это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность», — подчеркнул Иванников в беседе с 360.ru.