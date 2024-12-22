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Регион
22 декабря, 14:40

В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ

Подполковник Иванников призвал ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, считает, что взрывы пиротехники в торговых центрах и государственных учреждениях должны рассматриваться в контексте специальной военной операции (СВО). Он предлагает ужесточить ответственность за такие правонарушения, заменив административные меры на уголовные наказания.

«Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но всё это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность», — подчеркнул Иванников в беседе с 360.ru.

Он также считает безнравственным использовать салюты и петарды в Новый год в качестве развлечения, в то время как бойцы ВС РФ выполняют задачи на фронте. По словам подполковника, запускать фейерверки будут только бессовестные люди без «моральных скреп».

Паника и залпы салюта: Появилось видео момента запуска фейерверка в МФЦ в Королёве
Паника и залпы салюта: Появилось видео момента запуска фейерверка в МФЦ в Королёве

Напомним, ранее фейерверк в МФЦ в Королёве запустил 63-летний Владимир Т. На допросе задержанный подтвердил, что его развели украинские злоумышленники. Аналогично боевики ВСУ обманули и пенсионерку из Одинцова, которая взорвала петарды в ТЦ «Форт». По словам пожилой женщины, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, но обещали вернуть деньги после поджога МФЦ. Кроме того, взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках, а также в в отделении банка в Москве и в отделении банка в Балашихе.

Обложка ©

pixabay / planet_fox

Борис Эльфанд
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