В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ
Подполковник Иванников призвал ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, считает, что взрывы пиротехники в торговых центрах и государственных учреждениях должны рассматриваться в контексте специальной военной операции (СВО). Он предлагает ужесточить ответственность за такие правонарушения, заменив административные меры на уголовные наказания.
«Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но всё это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность», — подчеркнул Иванников в беседе с 360.ru.
Он также считает безнравственным использовать салюты и петарды в Новый год в качестве развлечения, в то время как бойцы ВС РФ выполняют задачи на фронте. По словам подполковника, запускать фейерверки будут только бессовестные люди без «моральных скреп».
Напомним, ранее фейерверк в МФЦ в Королёве запустил 63-летний Владимир Т. На допросе задержанный подтвердил, что его развели украинские злоумышленники. Аналогично боевики ВСУ обманули и пенсионерку из Одинцова, которая взорвала петарды в ТЦ «Форт». По словам пожилой женщины, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, но обещали вернуть деньги после поджога МФЦ. Кроме того, взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках, а также в в отделении банка в Москве и в отделении банка в Балашихе.
pixabay / planet_fox