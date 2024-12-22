Паника и залпы салюта: Появилось видео момента запуска фейерверка в МФЦ в Королёве

Телеграм-канал главного управления региональной безопасности Московской области опубликовал видео момента поджога в МФЦ в подмосковном Королёве. На кадрах видно, как напуганные посетители убегают, уворачиваясь от фейерверков.

Момент поджога в МФЦ в Королёве. Видео © Telegram / «Безопасность Подмосковья»

Все люди, запустившие пиротехнику в ряде учреждений, действовали по указке украинских мошенников. В официальном канале представители управления безопасности посоветовали не продолжать телефонный разговор с незнакомыми собеседниками, не сообщать личную информацию и не отвечать на вопросы злоумышленников. Власти Подмосковья также попросили не вестись на уловки мошенников, так как это грозит реальным сроком для жертв.