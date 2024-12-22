Паника и залпы салюта: Появилось видео момента запуска фейерверка в МФЦ в Королёве
В Сети появилось видео момента запуска фейерверка в здании МФЦ в Королёве
Телеграм-канал главного управления региональной безопасности Московской области опубликовал видео момента поджога в МФЦ в подмосковном Королёве. На кадрах видно, как напуганные посетители убегают, уворачиваясь от фейерверков.
Момент поджога в МФЦ в Королёве. Видео © Telegram / «Безопасность Подмосковья»
Все люди, запустившие пиротехнику в ряде учреждений, действовали по указке украинских мошенников. В официальном канале представители управления безопасности посоветовали не продолжать телефонный разговор с незнакомыми собеседниками, не сообщать личную информацию и не отвечать на вопросы злоумышленников. Власти Подмосковья также попросили не вестись на уловки мошенников, так как это грозит реальным сроком для жертв.
Напомним, фейерверк в МФЦ в Королёве запустил мануальный терапевт, 63-летний Владимир Т. На допросе задержанный подтвердил, что его развели украинские злоумышленники. Они обещали вернуть ему 700 тысяч рублей, которые тот якобы перевёл на поддержку ВСУ. Кураторы потребовали устроить салют в МФЦ, а потом поджечь Костинский отдел полиции. Однако сотрудники отобрали у мужчины пиротехнику и задержали.
Это не первый взрыв пиротехники в Подмосковье. Ранее в ТЦ «Форт» в Одинцове петарды взорвала пенсионерка. Она также действовала по указу ВСУ. По словам пожилой москвички, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, деньги они обещали вернуть после поджога МФЦ. Также взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках. Вчера неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. Аналогичное происшествие случилось в этот же день в отделении банка в Балашихе.
Telegram / «Безопасность Подмосковья»