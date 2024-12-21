Двух пенсионерок заподозрили в попытке поджога полицейского уазика в Петербурге

Две пенсионерки задержаны в Санкт-Петербурге. Они пытались сжечь полицейскую машину в Выборгском районе, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, женщины облили бензином уазик, припаркованный у 57-го отдела полиции, но поджечь не успели — их заметили сотрудники. Бабушки попытались скрыться, но не вышло. Их задержали и возбудили уголовное дело о теракте.