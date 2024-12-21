Двух пенсионерок заподозрили в попытке поджога полицейского уазика в Петербурге
SHOT: Двух пенсионерок задержали в Петербурге за попытку поджога машины полиции
Две пенсионерки задержаны в Санкт-Петербурге. Они пытались сжечь полицейскую машину в Выборгском районе, сообщает SHOT.
Попытка поджога полицейской машины в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, женщины облили бензином уазик, припаркованный у 57-го отдела полиции, но поджечь не успели — их заметили сотрудники. Бабушки попытались скрыться, но не вышло. Их задержали и возбудили уголовное дело о теракте.
Напомним, что сегодня произошло сразу несколько поджогов. Первый взрыв произошёл в московском ТЦ «Форт». Там пенсионерка, действующая по указу ВСУ, подорвала петарды в МФЦ. В результате инцидента никто не пострадал. Второй взрыв пиротехники произошёл в МФЦ в Королёве, людей эвакуировали из здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Фейерверк запустил 63-летний мужчина, который действовал по заказу кураторов с Украины. Третий поджог случился в здании Почты России в Химках. Неизвестный запустил там салют, пострадавших нет. Четвёртый инцидент зафиксирован в петербургском банке.
Life.ru