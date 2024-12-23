Посеять страх: Адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы
Адвокат Постанюк: Мошенники заставляют поджигать банкоматы, чтобы посеять страх
Мошенники заставляют доверчивых граждан поджигать банкоматы и взрывать петарды в ТЦ, чтобы посеять страх в обществе, уверен, экс-сотрудник следственных органов, а ныне адвокат Владимир Постанюк. По его словам, злоумышленники используют разные схемы для обмана людей.
«Кому-то говорят открытым текстом: если хочешь вернуть свои деньги, сделай то-то и то-то. Но иногда они действуют хитрей. Говорят, якобы в этом отделении находятся мошенники и нужно прямо сейчас привлечь к этому месту внимание общественности», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.
По словам юриста, мошенники активизировались под Новый год, потому что планируется множество массовых мероприятий. Злоумышленники же стараются посеять страх среди людей, заставить их сидеть по домам. Адвокат подчеркнул, что в данном случае преступников интересуют не деньги, а терроризм.
«Но я хочу подчеркнуть, что все эти бабушки и дедушки, жертвы мошенников, выступают не в качестве участников теракта, а как его орудие. Очень надеюсь, что следствие это понимает», — заключил Постанюк.
Напомним, на минувших выходных более десяти поджогов и взрывов было зафиксировано в Москве и области. Взрыв в отделении банка в Петербурге квалифицирован полицией как теракт. Поджигательницу банкоматов поймали и в Анапе. Кроме того, боевики ВСУ обманули и пенсионерку из Одинцова, которая взорвала петарды в ТЦ «Форт». По словам пожилой женщины, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, но обещали вернуть деньги после поджога МФЦ. Также взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках, в отделении банка в Москве и в отделении банка в Балашихе.