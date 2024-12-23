Посеять страх: Адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы

Мошенники заставляют доверчивых граждан поджигать банкоматы и взрывать петарды в ТЦ, чтобы посеять страх в обществе, уверен, экс-сотрудник следственных органов, а ныне адвокат Владимир Постанюк. По его словам, злоумышленники используют разные схемы для обмана людей.

«Кому-то говорят открытым текстом: если хочешь вернуть свои деньги, сделай то-то и то-то. Но иногда они действуют хитрей. Говорят, якобы в этом отделении находятся мошенники и нужно прямо сейчас привлечь к этому месту внимание общественности», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.

По словам юриста, мошенники активизировались под Новый год, потому что планируется множество массовых мероприятий. Злоумышленники же стараются посеять страх среди людей, заставить их сидеть по домам. Адвокат подчеркнул, что в данном случае преступников интересуют не деньги, а терроризм.