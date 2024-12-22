Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 22:28

Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе

Жительница Анапы запустила салют у здания ОМВД и пыталась поджечь банкоматы

В Анапе 59-летняя женщина запустила фейерверк рядом с отделением полиции. После этого местная жительница пыталась поджечь банкоматы в одном из торговых центров города, но её остановили очевидцы. Злоумышленница задержана, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сигнал на пульт дежурного поступил от прохожих, которые заметили, как женщина обливает банкоматы бензином. Бдительные граждане не позволили ей совершить поджог и удерживали анапчанку до приезда полиции.

Кадры с места задержания злоумышленницы. Видео © Telegram / 23 МВД

«Злоумышленница пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые всё это время вели с ней разговор по телефону», — уточнили в МВД.

Сейчас полицейские выясняют причины социально опасного поведения подозреваемой. Против неё возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге
Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге

Напомним, что 21 декабря по России прокатилась волна поджогов. Так, в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его спровоцировала другая пожилая россиянка. Третий инцидент случился в Химках, когда мужчина запустил салют в помещении Почты России.

Обложка ©

Telegram / 23 МВД

Лия Мурадьян
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar