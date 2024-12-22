Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе

В Анапе 59-летняя женщина запустила фейерверк рядом с отделением полиции. После этого местная жительница пыталась поджечь банкоматы в одном из торговых центров города, но её остановили очевидцы. Злоумышленница задержана, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сигнал на пульт дежурного поступил от прохожих, которые заметили, как женщина обливает банкоматы бензином. Бдительные граждане не позволили ей совершить поджог и удерживали анапчанку до приезда полиции.

Кадры с места задержания злоумышленницы. Видео © Telegram / 23 МВД

«Злоумышленница пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые всё это время вели с ней разговор по телефону», — уточнили в МВД.