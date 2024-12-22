Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе
Жительница Анапы запустила салют у здания ОМВД и пыталась поджечь банкоматы
В Анапе 59-летняя женщина запустила фейерверк рядом с отделением полиции. После этого местная жительница пыталась поджечь банкоматы в одном из торговых центров города, но её остановили очевидцы. Злоумышленница задержана, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сигнал на пульт дежурного поступил от прохожих, которые заметили, как женщина обливает банкоматы бензином. Бдительные граждане не позволили ей совершить поджог и удерживали анапчанку до приезда полиции.
Кадры с места задержания злоумышленницы. Видео © Telegram / 23 МВД
«Злоумышленница пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые всё это время вели с ней разговор по телефону», — уточнили в МВД.
Сейчас полицейские выясняют причины социально опасного поведения подозреваемой. Против неё возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, что 21 декабря по России прокатилась волна поджогов. Так, в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его спровоцировала другая пожилая россиянка. Третий инцидент случился в Химках, когда мужчина запустил салют в помещении Почты России.
Telegram / 23 МВД