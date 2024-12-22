Более десяти поджогов и взрывов зафиксировано в Москве и области за сутки

За последние сутки в Москве и Подмосковье произошло более десяти инцидентов с поджогами банкоматов и взрывами пиротехники. Всех задержанных связывает одно — они действовали по указаниям аферистов, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.