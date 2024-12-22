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22 декабря, 01:44

Более десяти поджогов и взрывов зафиксировано в Москве и области за сутки

За последние сутки в Москве и Подмосковье произошло более десяти инцидентов с поджогами банкоматов и взрывами пиротехники. Всех задержанных связывает одно — они действовали по указаниям аферистов, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Более десяти атак на банкоматы и взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и общественных местах было выявлено за один день. Злоумышленников поймали, их действия направлялись телефонными мошенниками», — указал источник.

Среди задержанных оказалось немало людей пожилого возраста. По каждому из инцидентов инициированы разбирательства, заключил собеседник агентства.

Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе
Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе

Взрыв 21 декабря произошёл также в одном из банков Северной столицы. Инцидент квалифицирован как теракт. Злоумышленницу пенсионного возраста задержали дома. Перед этим она попала в объективы видеокамер.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Лия Мурадьян
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