Более десяти поджогов и взрывов зафиксировано в Москве и области за сутки
За последние сутки в Москве и Подмосковье произошло более десяти инцидентов с поджогами банкоматов и взрывами пиротехники. Всех задержанных связывает одно — они действовали по указаниям аферистов, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Более десяти атак на банкоматы и взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и общественных местах было выявлено за один день. Злоумышленников поймали, их действия направлялись телефонными мошенниками», — указал источник.
Среди задержанных оказалось немало людей пожилого возраста. По каждому из инцидентов инициированы разбирательства, заключил собеседник агентства.
Взрыв 21 декабря произошёл также в одном из банков Северной столицы. Инцидент квалифицирован как теракт. Злоумышленницу пенсионного возраста задержали дома. Перед этим она попала в объективы видеокамер.
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